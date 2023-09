Für die Zustellung in Grevenbroich Post treibt den Ausbau ihrer E-Auto-Flotte weiter voran

Mit ihrem Neubau in Grevenbroich hat die Post die nötige Infrastruktur zum Aufladen von E-Fahrzeugen geschaffen. Es gibt auf dem Gelände des Zustellstützpunktes 26 Plätze, an denen E-Fahrzeuge andocken und aufgeladen werden können. Darüber hinaus gibt es eine „Lade-Insel“ für E-Trikes, mit denen die Zusteller in Grevenbroich schon länger unterwegs sind.