Neubau in Grevenbroich Post eröffnet ersten klimaneutralen Zustellstützpunkt im Rhein-Kreis Neuss

Die Deutsche Post hat am Dienstagmorgen ihren ersten klimaneutralen Zustellstützpunkt im Rhein-Kreis Neuss offiziell in Betrieb genommen: An der St.-Florian-Straße 10 am Rande des Industriegebiets Ost hat die 65 Mitarbeiter zählender Belegschaft auf den Neubau angestoßen – mit Wasser und O-Saft, denn die Zusteller hatten ihren Arbeitstag da noch vor sich. Nach dem Besuch von Bürgermeister und Planungsdezernent schwärmten sie in ihre Bezirke aus, um dort Briefe und Pakete zu verteilen. Die Sendungen hatten sie zuvor sortiert und verladen. An der St.-Florian-Straße geht das nun deutlich komfortabler als in den Räumen der früheren Hauptpost an der Lindenstraße, wo die Mitarbeiter noch bis vor wenigen Wochen mit wenig Platz auskommen mussten.