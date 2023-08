Nach Renovierungsarbeiten an Gaststätte Post entfernt den letzten Briefkasten in Laach

„Haus Laach“ hat ein neues Outfit bekommen: Die Traditionsgaststätte, die heute eine Trattoria beherbergt, ist renoviert worden und erstrahlt nun in einem kräftigen Weiß „op d’r Eck“ im Ortszentrum. Das gelungene Sanierungsprojekt hat allerdings einen Nachteil: Mit der neuen Fassade ist der alte Briefkasten verschwunden, der einzig im Dorf verbliebene. Zumindest ein Laacher will das nicht so ohne Weiteres hinnehmen: Der Kommunikationsberater Peter Koenen hat sich bei der Bundesnetzagentur und der Post beschwert. Sein Anliegen: Der Briefkasten muss zurück in den Ort.