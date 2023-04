Landwirte sauer über politische Entscheidung Poller-Ärger an der Vollrather Höhe

Seit Januar riegeln die beiden Poller die Zufahrt zur Vollrather Höhe ab – und seitdem sorgen sie unter Landwirten für reichlich Ärger. Nicht nur, weil die Bauern mehrmals täglich von ihren Zugmaschinen absteigen müssen, um die Pfosten hoch- und wieder herunterzuklappen. Es ist vor allem der Abstand der beiden Barrieren, der für großen Unmut sorgt. Denn der ist so eng, dass zwangsläufig die Gefahr besteht, dass die kostspieligen Pneus von Traktoren und Anhängern beschädigt werden können. „Liegen die Poller flach auf der Erde, geraten wir unweigerlich an deren scharfen Kanten – und fahren unsere Reifen platt“, schildert Michael Henk, Landwirt aus Frimmersdorf. Ein Ausweichen auf den grünen Seitenstreifen ist nicht möglich, denn am Rand der Zufahrt wurden schwere Findlinge postiert.