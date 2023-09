Tierischer Einsatz in Grevenbroich Polizistin rettet verletztes Eichhörnchen im Stadtpark

Laufen ging nicht mehr, geschweige denn Klettern. Ein Vertreter der sonst so flinken Gattung Eichhörnchen humpelte Mittwochsabends hilflos durch Stadtpark. Offensichtlich hatte sich das Tier am Bein verletzt. Das war Passanten aufgefallen. Sie verständigten eine Polizistin, die zufällig in der Nähe war. Sie ging Streife in Grevenbroichs grüner Lunge.