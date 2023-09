Einsatz in Grevenbroich Polizeikontrolle am Bahnhof endet für einen 25-Jährigen in Gewahrsam

Eine Personenkontrolle am Grevenbroicher Bahnhof endete in der Nacht zu Donnerstag für einen Grevenbroicher im Polizeigewahrsam. Wie die Behörde am Mittag mitteilte, entdeckten Beamte bei einer Streifenfahrt gegen 3.15 Uhr einen Mann, der sich im Bahnhofsgebäude aufhielt. Als er die Polizisten erblickte, soll er sichtlich erschrocken gewirkt haben – und mit einem Pedelec ohne Licht in Richtung Merkatorstraße geflüchtet sein.