Einsatz in Noithausen Polizei fahndet mit Hubschrauber nach mutmaßlichem Messerstecher

Zuletzt war es Ende Juli zu einem Einsatz von Spezialkräften der Polizei in Noithausen gekommen. Ein 44-Jähriger hatte im Obdachlosenwohnheim randaliert, mit Flaschen nach Mitbewohnern geworfen und sich anschließend in seiner Wohnung verschanzt. Es bestand der Verdacht, dass der Mann bewaffnet sein könnte. Den SEK-Kräften gelang es schließlich, in die Wohnung einzudringen und den Mann zu überwältigen. Der 44-Jährige, der psychisch erkrankt ist, wurde anschließend in eine Fachklinik eingewiesen.