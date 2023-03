Klima-Proteste in Grevenbroich Polizei zahlt für Transport von Klima-Aktivisten

Zuletzt war es im Januar zu einer solchen Aktion gekommen. In den frühen Morgenstunden hatten rund 130 Klima-Aktivisten die Gleise besetzt, um die Nachschub-Versorgung für das Kraftwerk Neurath zu unterbrechen. Erst am späten Nachmittag konnte die Bahn wieder rollen – nachdem die Demonstranten per Diesellok und „Pausenwaggon“ abtransportiert wurden. Ein ähnlicher Fall hatte sich im November 2021 auf der Nord-Süd-Bahn ereignet: Damals fixierten mehrere Aktivisten ihre eingegipsten Arme unter den Schwellen der Gleise bei Vanikum und Allrath. Eine Teilnehmerin muss sich seit Januar vor dem Grevenbroicher Amtsgericht verantworten. RWE will von Klimaaktivisten, die das Kraftwerk Neurath blockiert haben, rund 1,4 Millionen Euro einklagen.