Verstöße an Bahnübergang in Kapellen Polizei will Kontrollen an Schranken fortsetzen

In Grevenbroich gibt es immer mal wieder Probleme an Schranken – nicht nur am Elsbachtunnel, sondern auch anderenorts, an denen Gleise die Straßen kreuzen. So zum Beispiel an der Talstraße in Kapellen: Immer wieder kommt es vor, dass Menschen am dortigen Bahnübergang leichtsinnig die Halbschranken umgehen und sich in Lebensgefahr bringen – nur um noch den Zug zu erwischen oder schneller vorwärts zu kommen. Nach mehreren beobachteten Verstößen hatten die Bezirksdienstbeamtin der Kreispolizei, die Bundespolizei und die Bahn Ende Januar gezielt „Schranken-Sünder“ an der Talstraße ins Visier genommen – und Verstöße geahndet.