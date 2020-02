Einbrecher-Fotos in Grevenbroich : Polizei warnt vor privaten Fahndungen auf Facebook

Einbrecher-Fotos in Grevenbroich

Grevenbroich Im sozialen Netzwerk Facebook wurden Bilder einer privaten Überwachungskamera aus Orken gepostet, die mutmaßlich zwei Einbrecher zeigen. Die Polizei warnt vor einer Veröffentlichung.

Es waren scharfe Schnappschüsse, die eine Überwachungskamera aus einer Orkener Wohnung lieferte. Die Gesichter zweier mutmaßlicher Einbrecher waren darauf gut zu erkennen. So gut, dass der Hausbesitzer eine private „Fahndung“ über das soziale Netzwerk Facebook starten ließ: „Sollte einer diese Personen in Neuss oder Grevenbroich wiedererkennen, bitte sofort die Polizei verständigen“, hieß es in dem Post.