Kriminalität in Grevenbroich Polizei warnt vor den falschen Polizisten

Zu den jüngsten Opfern zählt ein Grevenbroicher (74), der in dieser Woche um einen fünfstelligen Betrag erleichtert wurde. Irgendjemand, der sich als Kripobeamter ausgab, hatte dem Senior am Telefon weisgemacht, dass er sich im Visier einer Einbrecherbande befinde, die scharf auf sein Geld sei. Aber keine Sorge: Die Polizei nehme das Bare gerne in Verwahrung, auf der Wache sei es sicher. Der Mann ging darauf ein, fuhr – wie verabredet – zu einem Supermarkt-Parkplatz in Neuss-Rosellen, wo es zu einer anonymen Übergabe kam. Der falsche Polizist hatte ihn zuvor per Handy aufgefordert, sein Auto zu verlassen, das in einer Kassette verstaute Geld aber im Innenraum liegen zu lassen.