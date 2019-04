Ostergruß als Erinnerung an Tempolimit : Oster-Geschenke für Autofahrer in Grevenbroich

Grevenbroich Wer sich an Tempo 30 hielt, wurde von Kita-Kindern mit Eiern und Bildern bedacht.

Für gewöhnlich sind es Temposünder, die von den Ordnungshütern herausgewunken werden. Bei der „Ostereier-Aktion“ vor der Kita am Hartmannweg in Zusammenarbeit mit der Polizei wurden jetzt die Fahrer herausgefischt, die ordnungsgemäß 30 km/h fuhren – und sie wurden zum Dank für ihr korrektes Verhalten beschenkt.

Die Präsente waren handgemacht, dazu hatten die bei der Aktion in ihre grellgelben Schutzwesten gehüllten Vorschulkinder der Einrichtung am Hartmannweg zusammen mit ihren Erziehern im Vorfeld kreativ an Ostermotiven gewerkelt. „Wir haben den Osterhasen gemalt“, erklärten Hanna, Sophia, David und Linus über ihre kunterbunten Bilder. Auch Eier in pink und gelb waren unübersehbar schwer in Schale, die Verkehrswacht hatte sie für die Aktion gespendet.