Vorfall in Grevenbroich-Neuenhausen Polizei trifft nach Raub auf Tatverdächtige

Neuenhausen/Südstadt · Am Dienstagabend ist es zu einem Streit zwischen mehreren jungen Männern in Neuenhausen gekommen. Dabei wurde einem Opfer Geld gestohlen. Später ist die Polizei auf Verdächtige in der Südstadt aufmerksam geworden. Es werden Zeugen gesucht.

10.04.2024 , 17:00 Uhr

Am späten Dienstagabend ist in Neuenhausen offenbar ein Streit zwischen mehreren jungen Männern eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei zwei 19-Jährige aus Düsseldorf geschlagen und getreten. Einem der Opfer soll auch eine Tasche mit Bargeld gestohlen worden sein. Die Angreifer flüchteten nach der Attacke mit einem Fahrzeug. Knapp zwei Stunden nach der Tat wurde die Polizei auf ein Auto mit Verdächtigen im Alter von 18 bis 21 Jahren an der Kurt-Schumacher-Straße in der Südstadt aufmerksam. Die Polizisten kontrollierten die Insassen; nun wird geprüft, ob sie etwas mit der Tat in Neuenhausen zu tun haben. Die Polizei sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 02131 3000 entgegen.

