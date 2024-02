Polizei-Heli über dem Süden von Grevenbroich Suche nach vermisstem Mann war Anlass für Hubschrauber-Einsatz

Die Polizei hat am Freitagabend eine umfangreiche Suchaktion im Süden der Stadt gestartet. Von 19 Uhr an hielten zahlreiche Kräfte Ausschau nach einem 20-jährigen Mann aus Gustorf, der auf Medikamente angewiesen ist und als vermisst gemeldet worden war. Zur Suche wurde gegen 21 Uhr auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt, der die südlichen Stadtteile von Grevenbroich abflog, zum Teil kreiste, und die Einsatzkräfte aus der Luft unterstützte. Wie Einträge in sozialen Netzwerken belegen, wunderten sich einige Grevenbroicher über den Heli am Himmel.