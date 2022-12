Fahndung in Grevenbroich 38-Jähriger aus Grevenbroich wird vermisst

Für Aufsehen gesorgt hatte am Nachmittag des ersten Feiertags auch eine Suchaktion der Polizei im Raum Gindorf. Wie Polizeisprecher Uwe Wagensonner bestätigte, stand die Suche in Zusammenhang mit dem Vermisstenfall. Wie eine Beamtin in der Polizei-Leitstelle noch am Abend des ersten Feiertags auf Anfrage erklärt hatte, wurde auch ein Mantrailer-Hund eingesetzt, der die Fährte aufnehmen sollte. Allerdings blieb die Suche nach Frank Wilhelm V. offenbar ohne Erfolg. Wie die Polizei mitteilte, soll der 38-Jährige einen Abschiedsbrief hinterlassen und seine Wohnung ohne Handy, ohne Papiere und ohne Autoschlüssel verlassen haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass er in suizidaler Absicht handelt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter 02131 3000: Wer hat den Grevenbroicher nach dem 25. Dezember gesehen und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?