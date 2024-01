Schwerpunkteinsatz der Polizei in Grevenbroich Drogen und Springmesser bei Verkehrskontrolle sichergestellt

Alle Personen erwartet nun ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz. Da sowohl der E-Scooter- als auch der Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen standen, müssen sie sich zudem einem Ordnungswidrigkeitsverfahren stellen. Die Polizei will ihre Einsätze an Kriminalitätsschwerpunkten fortsetzen. Bürger werden gebeten, verdächtige Beobachtungen an die zentrale Hotline unter 02131 3000 zu melden.