Mutmaßlicher Drogendealer fliegt auf Polizei stellt große Zahl von Cannabis-Pflanzen in Wevelinghoven sicher

Wevelinghoven · Die Folgen eines Verkehrsunfalls an der Unterstraße in Wevelinghoven brachten Polizisten am Sonntagvormittag auf die Spur eines Mannes, der – so der Verdacht – professionell eine Cannabis-Plantage betrieb.

15.04.2024 , 14:09 Uhr

(NGZ) Die Polizei hat am Sonntagvormittag in Wevelinghoven durch Zufall einen mutmaßlichen Drogenhändler ertappt. Eigentlich waren die Beamten von einer Frau zur Unterstraße gerufen worden, die angegeben hatte, möglicherweise ein geparktes Auto beschädigt zu haben. Die Polizisten machten sich im Rahmen der Unfallaufnahme auf die Suche nach dem Halter, der in der Nähe gemeldet ist – und bemerkten vor dem Einfamilienhaus einen starken Cannabis-Geruch. Wie die Polizei mitteilte, ergaben sich Hinweise darauf, dass der 31-Jährige mehr als die erlaubte Menge Cannabis bei sich zu Hause hat. Was folgte, war eine Hausdurchsuchung, bei der die Beamten schließlich fündig wurden: Sie fanden eine hohe zweistellige Zahl von Cannabis-Pflanzen und Gegenstände, die auf eine professionell geführte Plantage sowie den Handel mit Betäubungsmitteln hindeuten. Die Pflanzen und die Gegenstände wurden ebenso sichergestellt wie eine hohe vierstellige Summe an Bargeld. Der Grevenbroicher muss sich jetzt in einem Strafverfahren wegen illegalen Anbaus und Verdachts des Betäubungsmittelhandels verantworten. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

(cka)