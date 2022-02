Sportplatz in Gustorf : Polizei schließt Brandstiftung weiter nicht aus

Gustorf Die Kriminalpolizei schließt Brandstiftung auf der Sportanlage in Gustorf nicht aus. Durch das Feuer wurde auch das Flutlicht lahmgelegt. Das stellt die Spielvereinigung Gustorf-Gindorf vor Probleme.

Die Ursache des Brandes auf der Sportanlage am Torfstecherweg steht noch nicht fest. Ein Gebäude, das die Spielvereinigung Gustorf-Gindorf als Grillhütte nutzt, brannte in der Nacht zum Samstag, 12. Februar, komplett aus. „Nach bisherigen Erkenntnissen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden“, erklärt Polizeisprecherin Claudia Suthor „Die Ermittlungen dauern aber noch an.“

Passanten hatten am frühen Samstag Rauch bemerkt. Als die Feuerwehr gegen ein Uhr eintraf, stand das Haus in Flammen. Mehr als sieben Stunden dauerte der Einsatz. „Das ausgebrannte Gebäude wurde am Dienstag von der Polizei freigegeben“, teilt Stadtsprecher Lukas Maaßen mit. Ein Wiederaufbau kommt nicht in Frage, wie Vereinsvorsitzender Dirk Wistuba erklärt. „Das Gebäude muss abgerissen werden. Wir haben dafür bereits Angebote angefragt.“ Zudem sind das Inventar – Theke, Tische und anderes – vollständig ein Raub der Flammen geworden.