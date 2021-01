Rauschgift und Deal-Geld in Grevenbroich sichergestellt : Polizei nimmt Drogenhändler nach Verkehrskontrolle fest

Rauschgift und Deal-Geld in Grevenbroich sichergestellt

Die Polizei nahm einem mutmaßlichen Drogendealer in Wevelinghoven fest. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wevelinghoven Bei einer Verkehrskontrolle in Wevelinghoven geriet der Polizei am Dienstag ein Rauschgifthändler ins Netz. Der 38 Jahre alte Grevenbroicher wurde vorläufig festgenommen. Dem Mann wird der Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.

Gegen 16.30 Uhr hatten Polizisten den VW des 38-Jährigen in der Gartenstadt gestoppt. Die Limousine war ihnen verdächtig vorgekommen – und offensichtlich hatten die Streifenbeamten den richtigen Riecher. Denn als der Fahrer sein Fenster öffnete, sei den Kollegen der Geruch von Cannabis entgegen geschlagen, berichtete eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Daraufhin sei das Auto des Grevenbroichers genauer unter die Lupe genommen worden.

Laut Polizeibericht wurde im Kofferraum des Volkswagens ein Beutel entdeckt, in dem sich mehr als 180 Gramm Marihuana und etwa 100 Gramm Haschisch befanden. Das Rauschgift wurde von den Beamten sichergestellt.

Der Fund habe Anlass zu weitergehenden Ermittlungen gegeben, die die Ordnungshüter schließlich auf die Spur eines weiteren Verdächtigen geführt hätten – einem 35 Jahre alten Mann, der ebenfalls in Grevenbroich lebt. Mit dem Beschluss eines Bereitschaftsstaatsanwalts in der Tasche, hätten Kriminalbeamte noch am selben Tag die Wohnungen der beiden Männer durchsucht. „Neben weiterem Rauschgift und einer Feinwaage wurden auch mehrere tausend Euro sichergestellt“, betonte die Polizeisprecherin. Die Kriminalbeamten gehen davon aus, dass es sich dabei um Deal-Geld handelt.