Die Täter kamen am Wochenende Polizei meldet Einbrüche in zwei Gindorfer Kitas

Betroffen sind die katholische Kindertagesstätte St. Maria Himmelfahrt an der Straße Zur Hammhöhe und das städtische Familienzentrum „Zaubermühle“ an der Turmstraße. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu den Einrichtungen, in dem sie jeweils über einen Zaun kletterten und Türen aufhebelten. Wann genau es zu den Vorfällen kam, ist unklar – angegeben wird die Zeitspanne zwischen dem späten Freitagnachmittag und dem frühen Montagmorgen.