Klima-Proteste am Tagebau Garzweiler : Polizei löst Sitzblockaden auf und trägt 150 Kohle-Gegner weg

Mit Mahnwachen und Sitzblockaden – wie hier in Frimmersdorf – demonstrierten Klimaaktivisten am Wochenende gegen den BraunkohleAbbau. Foto: Georg Salzburg(salz)

Grevenbroich Klimaaktivisten haben am Tagebau Garzweiler gegen die Energiegewinnung aus Braunkohle demonstriert und den Betriebsablauf bei RWE gestört. Die Sitzblockaden an fünf verschiedenen Stellen – darunter an der Nordsüdbahn und dem Skywalk – wurden von der Polizei am Samstagnachmittag aufgelöst, die etwa 150 Demonstranten weggetragen. „Insgesamt verhielten sich alle Blockierer friedlich“, bilanzierte die Polizei am Sonntag.

Im Rahmen des zehnten Klimacamps im Rheinischen Revier, hatte die Aktionsgruppe „Kohle ersetzen“ ab Samstagmittag mehrere Sitzblockaden eingerichtet. Eine angemeldete Mahnwache in Frimmersdorf, die auf Verlangen der Polizei vom RWE-Betriebsgelände in den kleinen Park an der Erftstraße in der Ortsmitte verlegt worden war, war unter anderem Anlaufstelle für die vier Gruppen, die sich für Aktionen auf dem RWE-Betriebsgelände entschieden hatte.

Stets unter Kontrolle von Polizeibeamten, die in ihrer Zahl denen der Demonstranten in nichts nachstand, hatten die Klimaaktivisten die Betriebsstraßen und Gleisanlagen im Visier. Nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit, postierten sich die Gruppen an ihren Zielpunkten. Lediglich am Tagebau-Aussichtspunkt „Skywalk“ bei Jackerath war den Demonstranten Aufmerksamkeit gewiss. Zum Teil gehässige und böse Kommentare bekamen die Teilnehmer der Mahnwache von Passanten zu hören – und die Bitte des Ortsvorstehers, man möge den Park wegen des anstehenden Schützenfestes pfleglich behandeln.

„Gewalt und Zerstörung ist nicht unser Ding“, versicherte Britta Kox aus Berverath, die für die Mahnwache verantwortlich zeichnete. „Alle Dörfer bleiben“, „Raus aus der Kohle, rein ins Vergnügen“ und „Rettet Hambi“ waren Forderungen, die nicht unbedingt auf ungeteilte Zustimmung stießen. Gewalt und Zerstörung lagen auch den Demonstranten an den einzelnen Aktionspunkten fern. „Unser Ziel war es, die Betriebsabläufe bei RWE zu stören und zum Erliegen zu bringen“, erklärte Mira Jäger von „Kohle ersetzen“. Dieses Ziel sei erreicht worden, insofern seien die Aktionen erfolgreich gewesen. „Wir sind zufrieden.“