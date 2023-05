Klima-Camp in Grevenbroich Polizei will konsequent bei Ausschreitungen eingreifen

Südstadt · Die Anwohner der Waldwiese haben am Dienstag noch einmal deutlich gemacht, dass sie ein Protest-Camp in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft ablehnen – allerdings vergebens. Polizei und Stadt teilten am späten Nachmittag mit, dass eine Verlegung an einen anderen Ort nicht geplant ist. Mit einem großen Aufmarsch von Kohlegegnern wird nicht gerechnet.

09.05.2023, 17:45 Uhr

Anwohner der Waldwiese machten am Dienstag noch einmal deutlich, dass sie gegen ein Klima-Camp in ihrer Nachbarschaft sind. Foto: Dieter Staniek/Stan

Nach derzeitiger Einschätzung von Polizei und Ordnungsamt könnten sich „bis zu 100 Personen in dem Camp aufhalten“. Beide Behörden hätten sich darauf intensiv vorbereitet, es werde dafür Sorge getragen, die Beeinträchtigung von Anwohnern möglichst gering zu halten. Protest-Camp beunruhigt Anwohner Klima-Aktivisten in der Grevenbroicher Südstadt Protest-Camp beunruhigt Anwohner Die Polizei sei rund um die Uhr im Einsatz und sowohl für Anwohner als auch für Camp-Teilnehmer erreichbar, heißt es in der Mitteilung. Zudem werde das Ordnungsamt rund um den Versammlungort Streife fahren „und gegen Ordnungswidrigkeiten konsequent vorgehen“. In Kürze soll darüber hinaus ein Bürgertelefon freigeschaltet werden, dessen Nummer in Kürze bekannt gegeben werden soll. Dieser heiße Draht soll eine schnelle Verbindung zur Polizei gewährleisten. Aufgabe der Polizei sei es, nicht nur den friedlichen Protest im Sinne des Demonstrationsrechts und der Versammlungsfreiheit zu schützen. Sie habe auch die Pflicht, die Rechte und das Eigentum sowie die körperliche Unversehrtheit der Menschen zu schützen. „Sie wird daher bei Angriffen auf erhebliche Sachwerte oder Menschen sowie Verstößen gegen die Rechtsordnung konsequent einschreiten und Straftaten unterbinden und verfolgen“, heißt es in der Mitteilung. Wie eine Sprecherin von „Block Neurath“ auf Anfrage erklärte, rechnet der Veranstalter mit einer zwei- bis dreistelligen Teilnehmerzahl. Genau ließe sich das noch nicht abschätzen. Vom 12. bis 16. Mai sei ein friedliches Camp geplant, wobei auch Wert auf einen Dialog mit den Anliegern gelegt werde. „Wir werden nicht plündernd durch die Nachbarschaft ziehen“, sagte die Sprecherin.

(wilp)