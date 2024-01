Talstraße in Grevenbroich-Kapellen Polizei nimmt Schranken-Sünder ins Visier

Seit vergangener Woche zeigt die Polizei am Bahnübergang Talstraße verstärkt Präsenz. „Wir wollen für die Gefahren sensibilisieren“, sagt die Kapellener Bezirksbeamtin Nadine Schiwek. Vor zwei Wochen hat sie am Bahnübergang beobachtet, wie geschätzt 50 Fahrgäste über die Gleise auf die andere Seite zum Bahnsteig gerannt sind, weil ihr Zug – warum auch immer – außerplanmäßig dort hielt. Ein „Herdentrieb“, der böse enden kann. Sicher war das eine Ausnahme. Aber Vergehen in Sachen Bahnschranken stehen in Kapellen trotzdem an der Tagesordnung.