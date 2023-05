Kriminalität in Grevenbroich Ermittler können mehr als 80 Einbrüche klären

Die Polizei hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen 26 Jahre alten Grevenbroicher vorläufig festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, für eine Serie von mehr als 80 Wohungseinbrüchen in Grevenbroich und der Nachbarstadt Jüchen verantwortlich zu sein. Die Handschellen klickten am frühen Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr, nachdem der 26-Jährige einen Einbruchsversuch unternommen hatte.