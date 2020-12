Einsatz in der Grevenbroicher Innenstadt : Polizei holt Randalierer vom Dach einer Bank

Einsatz in der Grevenbroicher Innenstadt

Die Polizei hatte es in der Innenstadt mit einem aggressiven Grevenbroicher zu tun. Foto: dpa/Friso Gentsch

Grevenbroich Die Polizei holte am Montagabend einen aggressiven Grevenbroicher vom Dach einer Bankfiliale in der Innenstadt. Der Mann stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Mit einem aggressiven Grevenbroicher hatten es Polizeibeamte am Montagabend gegen 22 Uhr in der Innenstadt zu tun. Ein bis dato unbekannter Mann saß nach Angaben von Zeugen auf dem Vordach einer Bankfiliale an der Karl-Oberbach-Straße. Vor Ort trafen die Ordnungshüter auf einen 33-Jährigen. Als sie den Aggressor, der zudem Hausverbot für die entsprechende Filiale hat, aufforderten, das Dach selbständig zu verlassen, zeigte er sich völlig uneinsichtig. Der 33-Jährige verhielt sich provokant und folgte den Anweisungen der Beamten nicht.