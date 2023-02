Aufruf zu Randale in Grevenbroich Polizei-Großaufgebot bei Aktivisten-Prozess

Grevenbroich · Am dritten Verhandlungstag rückte die Polizei mit fünf Mannschaftswagen in der Nähe des Amtsgerichts an. Der Grund war ein Appell im Internet, in dem zu Randale in Grevenbroich aufgerufen wurde.

14.02.2023, 16:45 Uhr

Auf der Röntgenstraße waren Mannschaftswagen der Polizei angerollt, um mögliche Tumulte rund um das Gerichtsgebäude zu verhindern. Foto: Marc Pesch/mape

Von Marc Pesch

Im Prozess gegen eine klimaaktive Person gibt es am Amtsgericht Grevenbroich zwar noch kein Urteil, aber ein Ende der öffentlichen Antragsflut der Verteidigung. Die zuständige Richterin verkündete zu Beginn des dritten Verhandlungstages den Beschluss, dass Anträge nur noch schriftlich gestellt werden können. Eine Beschwerde der angeklagten Person gegen die Vorgabe des Gerichts blieb ohne Erfolg.