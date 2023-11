Zahlreiche Festnahmen und Durchsuchungen nach internationalen Ermittlungen Polizei fasst Geldautomatensprenger von Kapellen

Bei einem Großeinsatz von niederländischen und deutschen Polizeikräften sind am Mittwoch zehn mutmaßliche Mitglieder einer kriminellen Vereinigung festgenommen worden – darunter wohl auch einer der Drahtzieher. Weitere zehn Bandenmitglieder konnten ermittelt werden. Die 18 Beschuldigten werden verdächtigt, an mindestens 23 Sprengungen von Geldautomaten in Deutschland beteiligt gewesen zu sein. Dabei entstand nach Polizeiangaben ein Beute- und Sachschaden von mehr als 5,5 Millionen Euro. Unter anderem soll die Bande im Oktober 2022 auch den Automaten in der Sparkasse-Filiale in Kapellen in die Luft gejagt haben.