Einsatz in Grevenbroich : Polizei fasst Duo mit Waffen und Betäubungsmitteln

(Symbolbild)

Grevenbroich Eine Polizeistreife hat am frühen Donnerstagmorgen zwei Männer in der Nähe des Grevenbroicher Bahnhofs festgenommen. Weil sie Waffen und eine geringe Menge an Betäubungsmitteln bei sich trugen, ermittelt nun die Kripo gegen sie.

Gegen 3 Uhr waren die Männer einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen. Die bis dahin Unbekannten hielten sich in der unteren Ebene des Parkhauses an der Von-Goldammer-Straße auf und schlichen um die dort abgestellten Autos. Als sie das Polizeifahrzeug sahen, gaben die beiden Männer sofort Fersengeld. Dabei versuchten die Flüchtigen noch einen Beutel verschwinden zu lassen, in dem sich unter anderem eine Sturmhaube, ein Elektro-Schocker und Einbruchswerkszeug befand.

Schnell konnte die Polizei einen der beiden Männer, einen 38 Jahre alten Jüchener, an der Orkener Straße stellen. Bei der Kontrolle des Mannes beschlagnahmten die Ermittler ein Einhandmesser und etwas Marihuana. Im weiteren Verlauf der Fahndung entdeckte ein Polizeispürhund den Komplizen, einen 23-jährigen Grevenbroicher, der sich auf der Töpferstraße unter einem Transporter versteckt hatte.

Die Verdächtigen hätten den Ermittlern eine wenig glaubhafte Geschichte erzählt, warum sie durch das Parkhaus geirrt waren, beziehungsweise sich einer von ihnen unter dem Transporter versteckt hatte, sagte Polizeisprecherin Diane Drawe. Gegen beide wurden Verfahren nach dem Betäubungsmittel- und Waffengesetz eingeleitet.

