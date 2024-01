Polizeieinsatz in Grevenbroich Einbrecher räumt Bar aus und wird später am Kiosk nebenan wiedererkannt – Festnahme

Die Polizei hat am Sonntag einen 52-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in eine Bar im Grevenbroicher Stadtzentrum eingebrochen zu sein. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verschaffte sich der Mann nach ersten Erkenntnissen gegen 12.30 Uhr Zutritt zu dem Lokal an der Bahnstraße, in dem er ein Fenster öffnete. Er stieg ein und entwendete die Kasse. Die Beute reichte dem Einbrecher offensichtlich aber nicht: Eine knappe Stunde später kehrte er zurück und stieg erneut in die Bar. Diesmal hatte er es auf diverse Flaschen mit alkoholischen Getränken abgesehen.