Nach Fahrzeug-Diebstählen im August: : Kriminalpolizei fasst Bande von Motorroller-Dieben

Grevenbroich Die Polizei ist einer Bande von Rollerdieben auf die Schliche gekommen. Die fünf jungen Männer sollen im vergangenen Monat mehrere Mopeds im Stadtgebiet entwendet haben.

Im August kam es in Gustorf und Neurath vermehrt zu Straftaten im Zusammenhang mit Motorrollern. In einigen Fällen wurden die kompletten Fahrzeuge entwendet oder zerstört. Die Roller wurden nach ersten Erkenntnissen der Polizei von den Tätern kurzzeitig gefahren. An anderen Stellen der Stadt seien sie dann beschädigt oder komplett zerstört aufgefunden worden. „Die Täter traten Bauteile ab, versenkten ein Fahrzeug in der Erft oder besprühten die Zweiräder“, schilderte eine Polizeisprecherin am Freitag.