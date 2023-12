Täter flüchten in einem 1er BMW Nach Überfall auf Wettbüro: Polizei fahndet nach Verdächtigen

Mit Bildern einer Überwachungskamera fahndet die Polizei im Rhein-Erft-Kreis nach zwei Tatverdächtigen, die sich in Grevenbroich und Umgebung aufhalten könnten. Einer der beiden soll am 27. April die Mitarbeiterin eines Wettbüros in Bergheim-Niederaußem mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Nachdem die Frau nicht direkt auf die Forderung reagierte, flüchtete er.