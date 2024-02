Täter wird von Hausbewohner erwischt Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Einbrecher in Neurath

Neurath · Am Mittwochabend ist es in Neurath zu einem Einbruch in ein Haus gekommen. Der Täter wurde vom Hausbewohner gestört, trotzdem gelang dem Unbekannten die Flucht. Die Polizei forderte Unterstützung aus der Luft an.

01.02.2024 , 13:32 Uhr

Mit so einem Hubschrauber hat die Polizei am Mittwochabend den Täter gesucht. (Symbolfoto) Foto: dpa/Wolfram Kastl

Das Knattern eines Hubschraubers am Mittwochabend hat im Stadtteil Neurath viele Bewohner aufgeschreckt. Es handelte sich um einen Polizeihubschrauber, der gegen 19 Uhr mehrere Runden über dem Stadtteil zog – aus gutem Grund: Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten die Beamten am Boden Unterstützung aus der Luft angefordert, um nach einem Einbrecher zu fahnden. Dieser hatte sich gegen 18.30 Uhr Zutritt zu einem Haus am Taubenweg im Süden von Neurath verschafft. Als der Bewohner heimkehrte, wunderte er sich darüber, dass seine Haustür nur schwer aufging. Zudem hörte er Geräusche aus dem Inneren seines Hauses. Dann sah er einen Einbrecher, der aus dem Obergeschoss nach unten kam und das Haus durch das Wohnzimmer verließ. Nachdem der Bewohner die Tür dann komplett aufgeschoben hatte, stellte er fest, dass der Einbrecher einen Stuhl von innen vor die Haustür und unter die Klinke gestellt hatte – eine gängige Methode von Einbrechern, die frühzeitig gewarnt werden wollen, wenn die Hausbewohner zurückkommen. Die dadurch gewonnene Zeit können Täter zur Flucht nutzen. So ist es auch in diesem Fall geschehen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung und Heli-Unterstützung gelang es der Polizei nicht, den flüchtigen Einbrecher zu fassen. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war der Unbekannte durch ein Kellerfenster in das Haus gelangt. Er durchwühlte mehrere Räume auf Wertgegenstände. Ob Beute gemacht wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei setzt nun auf Zeugen, die am Mittwochabend im Raum Neurath verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

(cka)