Polizei Grevenbroich erwischt mutmaßliche Diebe Im Rucksack eine Flex, geknackte Schlösser im Auto – wer erkennt die Gegenstände?

Die Polizei möchte zwei mutmaßliche Diebe überführen und sucht die rechtmäßigen Besitzer zweier Fahrradschlösser (siehe Foto). Die durchtrennten Schlösser wurden am Mittwoch gefunden, als Polizisten ein Auto auf dem Herkenbuscher Weg in der Südstadt durchsuchten. Die Beamten konnten das Fahrzeug zwei Verdächtigen zuordnen, die zuvor von einem Werkschutz-Mitarbeiter eines Unternehmens an der Aluminiumstraße dabei beobachtet worden waren, wie sie sich auffällig für Fahrräder und Autos auf dem Firmengelände interessierten. Der Mitarbeiter rief die Polizei, die die beiden Männer (ein 45-Jähriger aus Düsseldorf und ein 25-Jähriger aus Neuss) in der Nähe auf einem Feldweg antreffen konnte.