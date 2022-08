Drogen-Einsatz in Grevenbroich : Polizei entdeckt Marihuana-Anbau in Wohnung

Polizei entdeckt Marihuana-Anbau in Wohnung

Drogen-Einsatz in Grevenbroich

Südstadt Die Polizei hat am Sonntagnachmittag eine Art Drogenküche in der Grevenbroicher Südstadt entdeckt und einen Tatverdächtigen festgenommen.

Wie die Kreispolizeibehörde am Montag mitteilte, waren Beamte in dem betroffenen Wohnhaus am Herkenbuscher Weg im Einsatz, als sie den Geruch von Cannabis wahrnahmen. Dieser Geruch drang aus einer der Wohnungen dort.