Kreishaus in Grevenbroich : Polizei-Einsatz während des Minister-Besuchs

Kreishaus in Grevenbroich

Grevenbroich Während Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann drinnen die Soldaten im Gesundheitsamt besuchte, war am Kreishaus die Polizei im Einsatz – beides steht aber laut Polizei nicht im Zusammenhang.

Wie Polizeisprecherin Diane Drawe erklärte, soll ein Mann auf der Kölner Straße ein Paket vom Dienstfahrrad einer Post-Mitarbeiterin gestohlen habe. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Als die auf den Mann stieß, habe der im Gebüsch am Kreishaus schnell noch eine geringen Menge Drogen weggeworfen – in einer Kapsel, wie sie in Überraschungseiern zu finden ist.