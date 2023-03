Staatsschutz eingeschaltet Polizei bestätigt Sabotage an Strommast in Grevenbroich

Der 80 Meter hohe Strommast auf der Gustorfer Höhe in Grevenbroich ist durch Fremdeinwirkung abgeknickt. Nach ihren Ermittlungen konnte die Polizei das am Montag bestätigen. Der Staatsschutz wurde eingeschaltet. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte eine Sprecherin der zuständigen Polizeibehörde in Aachen. Der Mast war nach ersten Erkenntnissen am Freitagnachmittag in Schieflage geraten. Entdeckt hatte das ein RWE-Mitarbeiter.