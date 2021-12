Beratungen in Grevenbroich : Politiker lassen Defizit im Stadt-Haushalt schrumpfen

Grevenbroich Verwaltung und Politik arbeiten daran, das Defizit im Haushalt 2022 weiter zu senken. Im Hauptausschuss ist das gelungen – ein Erfolg, den die Ratskooperation für sich verbucht. Der SPD-Fraktionschef geht von einer großen Mehrheit im Stadtrat aus.

Durch die Beschlüsse vom Donnerstag ist das Defizit auf rund 2,5 Millionen Euro geschrumpft. „Mit unserem Dreiklang – Einnahmen verbessern, Ausgaben kürzen und Investitionen in die Zukunft tätigen – bringen wir einen soliden und verantwortungsvollen Haushalt 2022 auf den Weg“, wird Daniel Rinkert (SPD) in einer Mitteilung der Kooperation zitiert. Neben Investitionen von mehr als 31 Millionen Euro in Schulen, Kitas, Feuerwehr, Sport und Infrastruktur, hätten SPD, Grüne und Mein Grevenbroich auch Projekte auf den Weg gebracht, die das soziale Netz und Miteinander in der Stadt stärken. Diesbezüglich verweist Peter Gehrmann (Grüne) auf die Erstellung eines Inklusionskonzepts, für das Mittel im Haushalt eingestellt wurden.