Planungsgruppe im Rathaus Grevenbroich : Politiker kritisieren Vorstoß von Bürgermeister Krützen

Grevenbroich Bürgermeister Klaus Krützen gründet eine Planungsgruppe für den Strukturwandel. Dafür erntet er große Kritik von den anderen Ratsfraktionen.

Harsche Kritik an der vom Bürgermeister im Rathaus eingerichteten Strukturwandel-Planungsgruppe übt jetzt die UWG. „Klaus Krützen hat uns überlistet“, ärgert sich Fraktionsgeschäftsführer Hubert Rütten in einer mit der CDU abgestimmten Stellungnahme. „Sein Vorgehen finden wir unmöglich.“

Ursprünglich hatte Krützen geplant, in der Verwaltung eine neue Organisationseinheit für den Strukturwandel einzusetzen, die aber keine Mehrheit im Stadtrat gefunden hätte. Weil das schon vor Beginn der jüngsten Ratssitzung bis in die Verwaltungsspitze hinein durchsickerte, nahm der Bürgermeister den von ihm vorgesehenen Neuzuschnitt der Geschäftsbereiche der Beigeordneten von der Tagesordnung. Wenige Tage später gründete der Verwaltungschef eine Projektgruppe, für die er kein „Okay“ der Politiker benötigt. Die Besetzung des Teams entspricht exakt dem Organigramm, das von CDU, UWG und FDP abgelehnt worden wäre.

Und Vorsitzender Carl Windler stellt klar: Die UWG habe grundsätzlich nichts gegen eine Organisationseinheit für den Strukturwandel, „alleine schon, um die Wirtschaftsförderung aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken“. Allerdings gebe es fraktionsintern Zweifel daran, ob der Technische Beigeordnete Florian Herpel der „richtige Mann an der Spitze“ sei. Windler erinnert in diesem Zusammenhang an die – wie er meint – „hohe Personalfluktuation“, die in Herpels Zuständigkeitsbereich zu verzeichnen sei, und „an seinen etwas befremdlichen Umgang mit Bürgern und Politikern“. Von einer „Blockadehaltung“, die der Bürgermeister den drei Fraktionen vorwirft, könne daher keine Rede sein.