Kontroverse um Flüchtlingsheime in Grevenbroich Bürgermeister und Bundespolitiker kritisieren Verein gegen „Ghettos“

Bürgermeister Klaus Krützen und der Grevenbroicher Bundestagsabgeordnete Daniel Rinkert (beide SPD) üben in einem gemeinsamen Brief an unsere Redaktion Kritik an dem nicht eingetragenen Verein „Grevenbroicher gegen Ghettos“. In der politischen Auseinandersetzung gehöre Zuspitzung zwar dazu. „Man kann aber auch überdrehen“, schreiben sie: Wenn eine Initiative diesen Namen wählt, sei genau das passiert.