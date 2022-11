Überflutung bei Starkregen : Politiker dringt auf Schutzmaßnahmen in Neurath

Neurath Laut Willibert Müller sind Gräben weiterhin verstopft. Der Politiker macht sich für eine Lösung des Problems stark – in der Vergangenheit war es bei starkem Regen zu Überflutungen gekommen.

Nach Überflutungen bei Starkregen will die Gesellschaft für Wirtschaftsdienste (GWD) viele Problemstellen im Stadtgebiet mit neuen Abwasseranlagen beseitigen. „Neue Kanäle allein reichen aber nicht“, erklärt der Neurather UWG-Politiker Willibert Müller und pocht darauf, in Neurath zu handeln. Im Sommer 2021 hatten nach einem Gewitterregen circa 15 Keller „Am Schimmelsbusch“ unter Wasser gestanden, auch andere Straßen waren betroffen. Für 2025 ist „Am Schimmelsbusch“ ein neuer Kanal geplant, doch Müller sieht weiteren Handlungsbedarf. „Ich habe 2021 mit Torsten Küpper von der GWD und Stadtbetriebe-Vorständin Monika Stirken-Hohmann über Lösungsmöglichkeiten gesprochen.“

Beim Starkregen seien große Wassermengen von der Frimmersdorfer Höhe über einen abschüssigen asphaltierten Weg Richtung Frimmersdorfer Straße und ins Dorf geströmt. Ein Problem sei gewesen, dass Ablaufrinnen und Seitenstreifen am Weg zugewachsen und verstopft gewesen seien, so das Wasser nicht aufnehmen konnten. „Nach einem Jahr müssen Anwohner feststellen, dass sich an der Situation nichts geändert hat“, schrieb Müller im Juli 2022 unter anderem an Monika Stirken-Hohmann. Zwar seien Gräben freigeschnitten, aber nicht gereinigt worden, sie seien voller Äste und Dreck. Eine Antwort von Stirken-Hohmann „habe ich nicht erhalten“, erklärt Müller verärgert. Die Stadtbetriebe seien für die Straßenbegleitgräben zuständig.