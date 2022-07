Auf dem Welchenberg in Neuenhausen : Politiker beklagt Schäden durch Mountainbike-Fahrer

Neuenhausen Mountainbiking ist auf dem Welchenberg verboten. Das hält jedoch manche Radfahrer nicht davon ab, das Naherholungsgebiet querfeldein zu durchqueren. Die dabei hinterlassenen Schäden beschäftigten jetzt einmal mehr den Umwelt-Beirat der Stadtbetriebe. Dabei wurde der Ruf nach regelmäßigen Kontrollen durch den Ordnungs- und Servicedienst (OSD) laut.

Beiratsmitglied Detlef Igné (Mein Grevenbroich) hatte das Thema erneut auf die Tagesordnung gebracht und auf die Umweltschäden hingewiesen, die durch das ständige Befahren der Hanglagen entstanden seien. „Die Erosion des Erdreichs im sogenannten ,Indianertal‘ ist an vielen Stellen so weit fortgeschritten, dass der Wurzelraum der teilweise mehr als 100 Jahre alten Buchen beschädigt wurde“, sagt Igné. Seine Befürchtung: „Geht das so weiter, könnten in zehn Jahre dort keine Bäume mehr stehen, einige sind heute schon abgängig.“