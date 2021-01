Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Pläne für Bürogebäude in Grevenbroich : Politik will Perpektive für altes Finanzamt

Das ehemalige Finanzamt an der Erckensstraße soll künftig als Familienzentrum genutzt werden, schlägt die CDU vor. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Noch wird das Bürogebäude an der Erckensstraße als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Doch die CDU will wissen, wie die Stadt das Gebäude für die Entwicklung des Bahnhofsquartiers einsetzen will. Ihr Vorschlag: ein Familienzentrum.