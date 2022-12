Umstrittene Verkehrsberuhigung in Kapellen Politik will noch mal über Betonringe beraten

Dieser Beschluss sollte vom Verwaltungsrat in seiner jüngsten Sitzung bestätigt werden – was allerdings nicht passierte. Denn im Vorfeld hatten sich Anwohner schriftlich an Bürgermeister Klaus Krützen gewandt und die Mitglieder des Gremiums dazu aufgefordert, den Beschluss noch einmal kritisch zu überdenken – „im Hinblick auf eine noch mögliche Kompromissfindung“.