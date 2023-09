Politik in Grevenbroich Politik legt Standorte für fünf Jugendparks fest

Grevenbroich · Vor sieben Jahren wurde die Idee formuliert – doch bis heute konnte noch kein Jugendpark in Grevenbroich realisiert werden. Nun soll aber etwas mehr Dampf in die Angelegenheit kommen: Die Politik hat sich am Dienstagabend auf fünf Standorte festgelegt.

14.09.2023, 04:50 Uhr

Auch Skateranlagen sollen in den Jugendparks eingerichtet werden. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Von Wiljo Piel

Ihren ersten Jugendpark will die Stadt am Torfstecherweg in Gustorf realisieren. Auf einem 3800 Quadratmeter großen Areal gegenüber des Elephants-Domes sollen künftig trendige Sport- und Spielgeräte für junge Leute bereitstehen. Das ist Fakt, schon seit längerer Zeit. Doch getan hat sich bislang nichts.