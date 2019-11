Protest aus dem Neubaugebiet in Neukirchen : Neue Straße: Politik hält an Namen „Am Bahndamm“ fest

Neukirchen Der Name für eine neue Straße in Neukirchen war am Donnerstag Thema im Hauptausschuss. Südlich der Kreisstraße 33 entsteht zurzeit ein Neubaugebiet. Eine Reihe neuer Wohnhäuser wird entlang einer Straße errichtet, die wegen des nahegelegenen Strategischen Bahndamms den Namen „Am Bahndamm“ tragen soll.

Der neue Name gefällt aber nicht allen. Ein Bürger, der laut Stadt im Gebiet ein Baugrundstück erwerben möchte, wünscht eine Namensänderung. „Ein Bahndamm vermindert erheblich den Wert der Wohngegend“, erklärt der Neukirchener , der seit 1980 im Ort lebt, in einem Bürgerantrag. „Nur Insider wissen, dass da kein Zug fährt. Alle Außenstehenden gehen davon aus, dass in der Nähe Zuglärm vorkommt.“ Auch Neukirchener würden verunsichert, ob die Schienentrasse jetzt gebaut werde.

Das ist nicht geplant. Beim Strategischen Bahndamm handelt es sich um einen Grünzug, der Spaziergängern und anderen zur Naherholung dient. Schienen wurden darauf nie verlegt, die vor mehr als 200 Jahren aus militärischen Gründen geschaffene Schienenstrecke blieb unvollendet. Bei der Benennung der neuen, nicht weit entfernt gelegenen Straße hatte sich der Planungsausschuss 2018 für diesen lokalen Bezug entschieden. Der Rat war bei zwei Gegenstimmen der Empfehlung gefolgt. „Die Bezeichnung ist in Neukirchen gebräuchlich, der Name entspricht der gelebten Wirklichkeit“, hatte Norbert Gand (CDU) im Ausschuss erklärt. Auch aus anderen Fraktionen gab es dafür Zustimmung. Insgesamt hatten sechs Vorschläge auf dem Tisch gelegen. Alternavtiven war etwa die Benennung nach Frauen wie Elisabeth Stach (Grevenbroicherin und langjährige Vorsitzende der Frauenselbsthilfe nach Krebs) und Marie Stritt (Frauenrechtlerin).