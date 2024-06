Elisabethkrankenhaus in Grevenbroich Politiker fordern Klarheit zur Zukunft des Krankenhauses

In ihrem Schreiben an Bürgermeister Reiner Breuer (Stadt Neuss) und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke (Rhein-Kreis) machen die Grünen deutlich, dass sie die Gesellschafter des Rheinland Klinikums als „zerstritten und einander blockierend“ erleben würden. Am gemeinsamen Ziel, der bestmöglichen Versorgung für die Bevölkerung, werde nicht gearbeitet. Nach Ansicht der Grünen werde das vor allem an den Überlegungen zum Standort Grevenbroich deutlich.