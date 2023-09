Politik in Grevenbroich Ausschuss entscheidet sich im Fall Sauerbruchstraße

Ferdinand Sauerbruch (1875–1951), der an der Charité in Berlin wirkte, gilt als einer der bedeutendsten Chirurgen des vergangenen Jahrhunderts. Trotz aller Verdienste ist er wegen seiner Nähe zum Nationalsozialismus umstritten. Vor diesem Hintergrund hat die Stadtverwaltung der Politik empfohlen, die Sauerbruchstraße in Neuenhausen umzubenennen. Nicht alle Fraktionen zeigten sich im Planungsausschuss mit diesem Vorgehen einverstanden.