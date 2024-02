Politik in Grevenbroich Ausschüsse diskutieren über die Gründung einer „Frimmersdorf GmbH“

Strukturwandel- und Planungsausschuss kommen am Abend zu einer gemeinsamen Sitzung in der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule zusammen. Dabei wird es auch um die Gründung einer „Frimmersdorf GmbH“ gehen. Diese Gesellschaft soll einerseits die Entwicklung und Vermarktung der Flächen vorantreiben, andererseits als Haupt- und Untervermieter des sogenannten Zentralbaus auftreten. Zudem wäre sie als Bauherr zuständig für den Innenausbau der 550 Meter langen Maschinenhalle, in der künftig Büros nach dem „Haus in Haus“-Prinzip entstehen sollen.