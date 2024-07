Votum im Planungsausschuss Grevenbroich Politiker beschließen Strukturkonzept fürs Kraftwerk Frimmersdorf

Die Politik soll weiter engmaschig in die Planungen einbezogen werden. Am Donnerstag kam das bisher erarbeitete Konzept gut an. „Alles, was wir in den letzten Monaten in Sachen Kraftwerksstandort und Neustrukturierung der Fläche gemacht haben, finde ich gut“, sagt CDU-Fraktionschef Wolfgang Kaiser. Er hofft, dass nun „in die Hände gespuckt“ wird – und dass noch in diesem Jahr mit dem Abriss der ersten Kraftwerksteile begonnen wird. Auch Bürger sollen weiter einbezogen werden.