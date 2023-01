Planungspolitiker tagen in Grevenbroich Politik berät über geplantes Hyperscale-Rechenzentrum

Das geplante Hyperscale-Rechenzentrum in Neurath nimmt allmählich Formen an. Der Planungsausschuss wird sich in der nächsten Woche mit der erforderlichen Änderung des Flächennutzungsplanes und der Beteiligung der Öffentlichkeit beschäftigen. Die Anlage soll auf dem 2,3 Hektar großen Gelände des sogenannten Bowa-Lagers von RWE Power entstehen. Wie der Technische Beigeordnete Florian Herpel berichtet, sind zwischen 100 und 140 dauerhafte Arbeitsplätze mit diesem Projekt verbunden.